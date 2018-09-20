Медведев предупредил о тяжелых временах

Экономику страны ждет серьезное испытание

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующий шестилетний цикл в российской экономике будет очень непростым. Об этом он рассказал во время заседания правительства.

"Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления", – цитирует Медведева РИА "Новости".

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Он также добавил, что Россия построит экономическую политику таким образом, чтобы обеспечить повышение уровня жизни и не зависеть от внешних факторов.