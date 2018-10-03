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Доллару в России осталось пять лет

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Страна перейдет на расчеты в других валютах

Национальную экономику собираются отвязать от американской валюты. Соответствующий проект сейчас готовится в правительстве РФ. На стол премьер-министру Дмитрию Медведеву он ляжет через одну-две недели.

В проекте плана по отказу от доллара не предусматривается каких-либо запретительных мер, сообщает издание The Bell со ссылкой на три осведомленных источника. Желающие и дальше смогут расплачиваться в американской валюте. Речь идет о создании альтернативных возможностей, чтобы расчеты можно было вести и в национальных валютах – юанях, евро и рублях. Такой выбор объясняется тем, что крупнейшими торговыми партнерами России являются Китай, ЕС и страны ЕАЭС.

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Также упор будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства. Зависимость российской экономики от доллара будет снижаться постепенно. Этот процесс растянется минимум на пять лет. Знакомые с ситуацией чиновники отметили, что инициативу начали разрабатывать еще в прошлом году, после подписания Дональдом Трампом закона о противодействии врагам США путем санкций (CAATSA).

Осведомленные источники утверждают, что в обсуждении плана участвуют Центробанк, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. Принудительных мер для отказа бизнеса от расчета в долларах не будет. Главное – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах. Но для этого придется решить много технических вопросов. К примеру – создать на уровне центральных банков инструменты, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках.

Законопроект готовится с учетом идей, которые ранее представил президенту РФ глава ВТБ Андрей Костин. Он говорил о необходимости скорейшей дедолларизации экономики, поскольку привязка к доллару в условиях санкций несет риски российской экономике. Костин утверждал, что Владимир Путин "в целом" поддержал его предложение по дедолларизации отечественной экономики.

Согласно "плану Костина", во-первых, нужно осуществить ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Во-вторых, нужно перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, чтобы они не попадали под западные санкции. В-третьих, нужно перейти на размещение еврооблигаций на российской площадке.

Следует также отметить, что более радикальное предложение главы ВТБ о принудительной конвертации долларовых сберегательных счетов россиян в рубли не нашло поддержки ни у Кремля, ни у правительства.

Андрей ФИЛАТОВ
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