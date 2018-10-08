Рубль опять упал

Курс национальной валюты резко снижается, но эксперты надеются на лучшее

Доллар и евро стремительно растут в цене в ходе торгов на Московской бирже. С начала торговой сессии американская валюта укрепилась на 41 копейку. Ее курс по состоянию на 11:00 мск достиг отметки 67 руб. ровно. Евро тем временем поднялся в цене на 24 коп. и теперь стоит 76,95 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.



В удешевлении "россиянина" нет ничего удивительного. После оптимистического сентября, когда рубль бил локальные рекорды – доллар опускался в цене до 65 руб., а евро до 75 руб., российская валюта вернулась на нисходящий тренд. Это происходит потому, что американская валюта и американские ценные бумаги вновь набирают силу. На этом фоне наблюдается переток средств из рискованных активов в облигации США. Валюты развивающихся экономик вновь оказались под колоссальным давлением.

Такая картина наблюдается по нескольким причинам. Во-первых, Вашингтон продолжает ужесточать монетарную политику. До конца года Федеральная резервная система США собирается еще раз повысить ключевую ставку, а в следующем году ожидается еще два-три повышения.

Во-вторых, европейская валюта сейчас переживает не лучшие времена на фоне долговых проблем Италии, и инвесторы предпочитают держать резервы в долларах. В-третьих, торговая война США и Китая не затихает. На фоне агрессивных заявлений обеих сторон ожидать скорого урегулирования конфликта не приходится.

Помимо общемировых тенденций, на российскую валюту влияют и свои собственные негативные факторы. Один из самых главных – сохраняющиеся риски расширения санкций. На прошлой неделе министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Москва должна понести ответственность за попытку российских спецслужб взломать сеть Организации по запрещению химического оружия. Параллельно обвинения против РФ в связи с кибератаками выдвинул и Минюст США, а глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о возможности введения новых санкций в отношении России. Все это может привести к новому витку геополитической напряженности в отношениях РФ с западными странами.

"Главный позитивный момент для рубля – высокие цены на нефть. Котировки североморского сырья Brent продолжают удерживаться в районе $85 за баррель, несмотря на укрепление доллара. Нефтяные котировки поддерживают ожидания введения запрета на покупку иранской нефти с ноября и жесткая позиция ОПЕК+", – отмечает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук (его слова приводит "Российская газета").

Если черное золото продолжит дорожать и дорастет до $100 за баррель (в Минэнерго РФ не исключают такого сценария), то доллар может опуститься до 60 руб., а евро – до 70 рублей. Выше российская валюта не поднимется из-за сохранения санкционных угроз.