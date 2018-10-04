Отечественная валюта теряет отыгранные позиции на фоне бездоказательных обвинений Запада

Резкое падение "деревянного" сегодня, 4 октября, зафиксировано на торгах Московской биржи. К вечеру курс американской валюты прибавил целый рубль относительно цифры предыдущих торгов.

За один доллар к 19:21 по мск давали без одной копейки 67 рублей. А вот курс евро в течение дня "плавал". Максимальная отметка, которой он достиг, была на уровне 77,1 рубля.

Однако вечером отечественная валюта набрала силу и отвоевала у "европейца" 2 копейки. В итоге его курс составил 76,9 руб., что на 1,3 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль начал падать на фоне скандальных обвинений, выдвинутых США семерым россиянам сегодня. Мнимых "офицеров ГРУ" обвинили в кибератаках на ряд организаций от ОЗХО до ФИФА. Лондон пригрозил Москве новыми санкциями.