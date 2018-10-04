WADA, кибератаки и ГРУ: США обвинили россиян во всех грехах

"Преступниками" назвали семерых граждан нашей страны

С обвинениями выступило Министерство юстиции США.

Семерых россиян, которых американцы считают сотрудниками ГРУ, якобы уличили во всех мыслимых и немыслимых преступлениях.

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Здесь и кибератаки на WADA, ФИФА, ОЗХО, а также химлаборатории в Британии и Швейцарии. Также они "виновны в отмывании денег", считают в Минюсте.

"Эти семеро обвиняются в масштабной кампании по взлому, краже личной и секретной информации и публикации этой информации, чтобы отомстить критикам России и склонить общественное мнение в пользу России", – цитирует РИА "Новости" помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса.

Тем временем имена россиян стали известны. Их обнародовало ФБР, передает РИА "Новости".



Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, которые приписаны к военной части 26165, а также Олег Сотников и Алексей Минин.

Напомним, ранее Нидерланды заявили, что выслали четверых россиян за попытку взлома данных ОЗХО.