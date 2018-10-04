Нидерланды выслали россиян

Правительство выгоняет четырех граждан РФ за кибератаки

Российско-голландский скандал набирает обороты. Нидерланды объявили о высылке четырех россиян за попытку взломать данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом пишет BBC со ссылкой на Министерство обороны Голландии.

В правительстве считают, что четверо россиян пытались взломать систему ОЗХО через Wi-Fi.

Скандальная история началась в апреле 2018 г. после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда голландская служба разведки начала свое расследование и в результате выяснила, что россияне пытались якобы похитить данные ОЗХО, которая занималась выяснением обстоятельств фактов травли бывшего разведчика и химической атаки в Сирии. Россия эти обвинения отрицала.

После голландские следователи пошли еще дальше и заявили, что те же четверо россиян пытались похитить файлы о расследовании крушения "Боинга" под Донецком. После четырех якобы "виновных" выслали из страны.

Российское посольство в Нидерландах новость пока никак не прокомментировало, равно как и постпредство России при ОЗХО.

Из-за скандала с хакерской атакой на ОЗХО Нидерланды уже вызвали посла РФ Александра Шульгина, сообщает telegram-канал Daily Storm.