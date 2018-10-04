Британцы ждут совета от союзников

Высылка российских "шпионов" из Голландии, которых якобы уличили в попытке взломать данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), может мотивировать Запад на новые санкции. Какие именно ограничения пополнят имеющийся пакет, станет известно после обсуждения ситуации с ЕС, пояснил посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон.

Он отметил, что на след четырех хакеров вышли спецслужбы обеих стран.

"ОЗХО – уважаемая международная организация, которая работает над избавлением мира от химического оружия. Враждебные действия против ОЗХО демонстрируют полное пренебрежение этой жизненно важной миссией", – передает слова Уилсона CBS.

О новых санкциях обмолвился глава МИД Великобритании Джереми Хант. Но прежде, уточнил министр, Лондон попросит совета у союзников.

"Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции должны быть применены", – заявил политик в эфире телеканала Sky News.

Он осудил нарушение международных норм, которое якобы позволила себе Москва, и посулил скорейшее наказание за содеянное. Между тем, отметил Хант, Лондон против напряженных отношений.

"Если они думают, что могут продолжать нарушать международные законы, пытаться дестабилизировать демократические процессы, посылать агентов для использования нервно-паралитического вещества на британской земле впервые в нашей истории, если они думают, что мы просто покорно и без сопротивления примем это, то они ошибаются. Будут последствия, и они пожалеют, что делают это", – резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне российский лидер Владимир Путин пожаловался на нерасторопность зарубежных стран. Если бы они вводили ограничения оптом и более оперативно, всем было бы проще: Западу не пришлось бы каждый раз ломать голову над свежими идеями, а России такой подход развязал бы руки.

