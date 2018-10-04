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России приписали попытку украсть улики по делу МН17

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti/
В базу данных якобы проникли спецагенты

Шпионы Москвы позарились на файлы, которые методично собирали сыщики международной следственной группы. Речь идет об уликах по делу о крушении "Боинга" над Донбассом.

Обвинения в неудавшемся воровстве на российские спецслужбы повесила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, пишет The Washington Post. Кроме этих, никаких других заявлений, равно как и аргументов, не последовало. 

Ранее о приписанном России "грабеже" уже говорилось. В Минобороны Голландии утверждали, что четырех "похитителей" информации выслали из страны. Также российские шпионы были уличены в попытке взломать данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нидерланды избавились и от них.

На действия западного государства отреагировали в российском МИД.
"Западная шпиономания набирает обороты", – цитируют заявление ведомства РИА "Новости". 

В министерстве пообещали, что в скором времени последует официальный комментарий. 

"Боинг 777" рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Трагедия унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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