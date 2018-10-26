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Крушение "Боинга" над Донбассом было выгодно Киеву и Вашингтону

Фото: GLOBAL LOOK press/J.W.Alker
Эксперт сравнил две трагедии с самолетами в 1983 и 2014 году

Авиакатастрофа малайзийского лайнера "Боинг 777" в небе над воюющим шахтерским краем на востоке Украины могла быть результатом тщательно подготовленной провокации, цель которой – ухудшить отношения между Россией и Западом. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Так он прокомментировал "Царьграду" весьма красноречивые высказывания на эту тему главреда украинского портала "Гордон" Алеси Бацман. Напомним, накануне в эфире телеканала NewsOne она сказала, что, если бы не сбитый, как предполагается, пассажирский самолет "Боинг" рейса MH17 летом 2014 г., то Незалежная потеряла бы половину своей территории. К тому же, добавила журналистка, этой трагедией Киев привлек внимание Запада к ситуации в Донбассе.

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По мнению Кнутова, тем самым украинка призналась, кому была выгодна трагедия. До катастрофы с лайнером Европа фактически отвернулась от Украины, начала прислушиваться к России, перестала обращать внимание на заявления киевских властей об "оккупации" Донбасса, Крыма, заметил эксперт. И тут в полях Грабово рухнул "Боинг", и все поворачивается на 180 градусов.

Он напомнил об аналогичной истории, произошедшей во времена СССР, когда над Сахалином был сбит южнокорейский "Боинг 747" в сентябре 1983 года. Тогда Соединенные Штаты развернули крупную антисоветскую кампанию.

"Как правило, западные спецслужбы не заморачиваются, они просто находят сценарий, который сработал в прошлом, и начинают его, соответственно, повторять сейчас. И поэтому я считаю, что за всем этим стоят ВСУ Украины и непосредственно Киев. Ну, возможно, даже и Вашингтон имеет к этому прямое отношение, спецслужбы Вашингтона, конечно, Центральное разведывательное управление и какие-то другие спецслужбы", – подчеркнул Кнутов.

"Боинг" рейса МН17 разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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