Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Катастрофа с "Боингом" не позволила Киеву потерять половину Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Dai Tianfang
Новые конспирологические версии родились на просторах Незалежной

Весьма занимательную теорию с крушением малайзийского лайнера Boeing 777 в небе над Донбассом высказала главред портала "Гордон" Алеся Бацман. Она заявила, что эта катастрофа предотвратила захват половины территории Незалежной, а Европа убедилась, что между Украиной и Россией идут не "местные разборки".

По ее мнению, катастрофа с "Боингом" была "точкой бифуркации" (критическим состоянием системы), событием, после которого все меняется и идет по совершенно другому сценарию.

По теме

"Если бы не эта трагедия, мы могли бы не иметь половины Украины. По всем планам, которые до нас доходили – и в интернете, и документы, и то, что говорили эксперты и инсайдеры, с точки зрения политики – были реальные планы блиц-крига с завоеванием. Минимум – чтобы был коридор в Крым, максимум – оттяпать пол-Украины", – сказала Бацман в эфире телеканала NewsOne.

После крушения лайнера, считает она, общественность немножко проснулась, а "Европа и мир увидели, что это опасно не только для Украины, это не разборки Украины и России на местном уровне – это может коснуться всех, чума кремлевская может дальше переброситься на европейские дома".

Т.е. с точки зрения пани Бацман, крушение самолета как раз было выгодно именно Киеву. Зачем же Москве его сбивать, зная заранее о негативной реакции Запада. Однако понять логическую цепочку украинской журналистки в данном вопросе весьма сложно.

Пассажирский самолет "Боинг" рейса МН17 разбился 17 июля 2014 г. в районе села Грабово под Донецком. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз придумал месть России за Азовское море

Москву хотят покарать дважды – за морской конфликт с Украиной и за Крымский мост

У "Турецкого потока" появился новый клиент

Трубопроводом заинтересовалась Италия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей