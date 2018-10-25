Новые конспирологические версии родились на просторах Незалежной

Весьма занимательную теорию с крушением малайзийского лайнера Boeing 777 в небе над Донбассом высказала главред портала "Гордон" Алеся Бацман. Она заявила, что эта катастрофа предотвратила захват половины территории Незалежной, а Европа убедилась, что между Украиной и Россией идут не "местные разборки".

По ее мнению, катастрофа с "Боингом" была "точкой бифуркации" (критическим состоянием системы), событием, после которого все меняется и идет по совершенно другому сценарию.

"Если бы не эта трагедия, мы могли бы не иметь половины Украины. По всем планам, которые до нас доходили – и в интернете, и документы, и то, что говорили эксперты и инсайдеры, с точки зрения политики – были реальные планы блиц-крига с завоеванием. Минимум – чтобы был коридор в Крым, максимум – оттяпать пол-Украины", – сказала Бацман в эфире телеканала NewsOne.



После крушения лайнера, считает она, общественность немножко проснулась, а "Европа и мир увидели, что это опасно не только для Украины, это не разборки Украины и России на местном уровне – это может коснуться всех, чума кремлевская может дальше переброситься на европейские дома".

Т.е. с точки зрения пани Бацман, крушение самолета как раз было выгодно именно Киеву. Зачем же Москве его сбивать, зная заранее о негативной реакции Запада. Однако понять логическую цепочку украинской журналистки в данном вопросе весьма сложно.

Пассажирский самолет "Боинг" рейса МН17 разбился 17 июля 2014 г. в районе села Грабово под Донецком. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

