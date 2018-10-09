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Заметают следы: ЧП на Украине связали с делом MH17

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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Пожар склада боеприпасов обрастает новыми версиями и подробностями

На сгоревших складах боеприпасов в Черниговской области находились ракеты к комплексу "Бук", а также техническая документация к ним. Об этом заявил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, который связывает пожар с обнародованием новых обстоятельств крушения малазийского "Боинга " в Донбассе. Якобы они говорят о причастности к катастрофе украинских военных, и теперь Киев избавляется от улик. По словам Безсонова, пожар произошел после визита в расположение арсенала представителей НАТО.

Практически в унисон высказались и украинские социалисты. Они также утверждают, что склады с оружием и боеприпасами специально уничтожают, чтобы скрыть воровство.

Накануне телеканал "Россия-1" показал репортаж о том, как военнослужащие ВСУ продали бойцам ДНР два ПЗРК "Игла". Официального подтверждения этой информации нет.

В Киеве называют пожар настоящей трагедией, так как "горят дефицитные снаряды". В частности, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой" подтвердил, что на Черниговщине взрывались 122-мм снаряды для гаубиц, а также боеприпасы для РСЗО "Град".

О "Буках" не сообщило ни одно украинское СМИ. Минобороны Украины сразу поспешило заявить, что на складах их не было, равно как и 152-мм снарядов для "Гиацинтов". До этого Порошенко с гордостью открыл линию по производству этих боеприпасов на Украине, заявив, что крупнокалиберные орудия составляют основу обороноспособности страна наряду с ракетными комплексами.

Кроме того, Киев поспешил обвинить в пожаре российских диверсантов. Украинский журналист Юрий Бутусов предположил, что поджог устроил российский беспилотник, который со стороны границы.

С аналогичной версией выступил и офицер Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх, который считает, что российский БПЛА преодолел все украинские средства радиоэлектронной защиты и совершили "свое черное дело". Военный ссылается на свидетельства очевидцев, которые якобы слышали несколько взрывов в Ичне перед пожаром. Они, по мнению Шидлюха, и стали причинами пожара.



Александр ИЛЬИН
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