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С приходом Ющенко минским соглашениям наступит конец

Виктор Ющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
продолжениеДешево и сердито: Украина выкатила свой "Град"
В Донецке критически оценили нового вероятного делегата от Киева

Возможное назначение третьего президента Незалежной Виктора Ющенко главой украинской делегации в Минске приведет к краху мирных переговоров по Донбассу. Об этом заявил депутат Народного Совета, председатель фракции "Донецкая Республика" Владимир Бидевка.

"На мой взгляд, если Западом было принято решение похоронить процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, то с этой задачей Ющенко справится изумительно", – сказал в интервью агентству ДАН донецкий парламентарий во вторник, 9 октября.

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По его мнению, именно властям США выгодно, чтобы руководящие посты в различных переговорных процессах занимали исключительно русофобы. Примером таких шагов может служить тот факт, что спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины сейчас является Курт Волкер.

Бидевка напомнил, что пан Ющенко буквально в конце сентября сравнил жителей Донбасса с оккупированными народами гитлеровской Германии.

"Но примечателен тот факт, что даже в Минске Кучму подсидел Ющенко. А если следовать логике назначений, то следующим главой украинских переговорщиков станет Янукович", – отметил депутат.

Второй президент Украины, полномочный представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма 28 сентября сообщил, что покидает свой пост в минской Контактной группе по мирному урегулированию. Накануне "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу в белорусской столице, написал, что ярый русофоб Ющенко считается фаворитом в гонке за пост представителя Киева в диалоге по Донбассу.

По мнению "Российской газеты", лучшего "могильщика" минских переговоров, чем третий глава Незалежной, сложно найти. Ведь даже в пору своего президентства он требовал переводчика для общения с представителями Москвы. Есть мнение, что эта фигура, давно занимающаяся пасекой и пчелами, проталкивается из-за океана, дабы перенести площадку из Минска куда-нибудь в Европу, чему мешал пан Кучма.

Сам украинский пасечник в том скандальном интервью телеканалу "112", где он поминал фашистскую Германию, проболтался о своем отношении к минским договоренностям: "У меня на слово "Минск" уже аллергия. Это имя не будет работать, это – неудача. Мы в тупике. Мы искренне хотели, чтобы "Минск" принес плоды, но, очевидно, он себя исчерпал. Он нуждается в модернизации. Пусть он будет, как документ, частью или основой, но нам сегодня надо уже другое".

"Могильщик" на пути к своему успеху. Следующий раунд переговоров должен состояться 16 октября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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