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Украина представила свой "Град"

Фото: ukroboronprom.com.ua
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РСЗО получилась "злее" российского аналога

Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав "Укроборонпрома", представил новую боевую машину БМ-21 УМ "Берест", которая в перспективе должна заменить советские "Грады".

В отличие от российских аналогов, "Берест" установили не на "Урал", а на "новое шасси отечественного производства" – КрАЗ-5401НЕ.

Также по данным пресс-службы "Укроборонпрома", в машине использованы современные цифровые технологии, которые "значительно расширяют боевые возможности РСЗО".

В частности, цифровая система управления огнем позволяет проводить топогеодезическую привязку перед стрельбой не покидая кабины.

"Берест" может вести огонь 50 снарядами, в то время как боекомплект "Града" – 40 штук. При этом, как уверяют украинские оружейники, машина получилась дешевле "Града". И вот в это верится с большим трудом, так как современное цифровое оборудование автоматически повышает стоимость машины и она просто не может быть дешевле БМ-21, которую производят с 60-х годов прошлого века. Вызывает сомнение и то, что машина появится в рядах ВСУ в скором времени. Пока новую украинскую технику в основном можно увидеть на выставках и парадах.

Александр ИЛЬИН
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