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Власти Украины признались в создании пустыни в Крыму

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраинцы закатили истерику из-за россиян в ПАСЕ
В Киеве напомнили крымчанам, за что их наказали перекрытием Северо-Крымского канала

Украина, ограничив водоснабжение полуострова, превращает Крым в пустыню. К такому выводу пришел замминистра Незалежной по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

О природных изменениях в российском регионе он узнал, изучив фотографии из космоса.

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"Есть спутниковые снимки (и мы их выкладывали у себя на сайте), свидетельствующие о том, что на северной части Крымского полуострова уже пошел процесс возрождения пустыни, которой этот регион и был до момента присоединения к Украине", – цитирует "Главред" пана Туку.

По его словам, последние кадры сделаны нынешней весной, когда появились растительные побеги салатового цвета.

"На спутниковых снимках четко видны участки, где есть этот салатовый цвет, а где – песчаный. Эти снимки позволяют проследить динамику процесса, они делались на протяжении нескольких лет", – отметил украинский чиновник.

Он напомнил, что киевские власти ограничили водоснабжение промышленных предприятий Крыма, которые оказались в неких "руках оккупантов и добровольно перерегистрировались и интегрировались в российскую экономику".

Пан Тука те шаги Украины назвал "эффективным и болезненным" механизмом.

"К сожалению, болезненным не только для кремлевской или симферопольской верхушки, но и для самих крымчан", – заметил чиновник.

Также представитель Киева добавил, что сегодня не видит никаких обстоятельств для возобновления подачи воды на полуостров.

"Есть одно-единственное требование – освободите нашу территорию и уходите. Тогда на следующий день крымский канал снова заработает", – резюмировал пан Тука.

Буквально в конце прошлой недели он назвал Донбасс гирей на ногах России и предсказал шахтерскому краю превращение в "мертвую, депрессивную территорию".

Ранее в сентябре украинская партия "Оппозиционный блок" заявила, что перекрыв в 2014 г. Северо-Крымский канал, Киев устроил геноцид над крымчанами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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