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Украина останется без Днепра

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
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Москва отомстит Киеву за водную блокаду Крыма

Судоходство по Днепру скоро может прекратиться. Если украинские власти не пойдут на компромисс с Россией по вопросу водоснабжения Крыма, они сами останутся на мели – в полном смысле этого слова.

У России есть несколько возможностей оставить главную артерию Незалежной без значительных объемов воды, пишет РИА "Новый День". Как вариант – возвести дамбу и прорыть новый канал в Смоленской области. Именно там расположен исток Днепра.

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"Здесь речь идет не о слишком больших объемах – несколько кубокилометров, и не о слишком больших расстояниях. Так что это, безусловно, осуществимо технически", – согласился гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

Можно лишить воды Днепр через его крупный приток – реку Десну, которая протекает рядом с Окой. "Из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы можно. Три-четыре кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток на Оку и Волгу вполне возможно", – считает постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в этом случае Днепр обмелеет настолько, что судоходство станет невозможным. В Москве надеются, что Киеву такие проблемы ни к чему и там согласятся начать переговоры по подаче воды в Крым. "Мы все-таки ждем благоразумия с украинской стороны, чтобы провести переговоры по стоку международных рек, какими являются Днепр, Десна и так далее", – сказал Мурадов в эфире "Вести 24".

Ранее сами украинцы назвали слова своего министра иностранных дел Павла Климкина о полном прекращении водоснабжения Крыма со стороны материка призывом к геноциду.

Николай ВИКТОРОВ
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