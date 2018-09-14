Украине предрекли катастрофу в случае наступления на Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военное решение Киевом конфликта в шахтерском регионе, может привести Украину к распаду страны. Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
"Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий. Это будет катастрофой для украинского народа, потому что это может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами", – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.
По его словам, ситуацию в Незалежной он подробно обсудил с Маасом, придя к единому мнению, что альтернативы минским договоренностям нет.
"О том, как двигаться к их практической реализации, сейчас идет конкретный разговор на уровне помощников лидеров стран нормандского формата. Надеюсь, что в ближайшее время в этом формате, в Контактной группе могут быть какие-то позитивные подвижки", – отметил Лавров.
Ранее в пятницу замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинский генштаб перенес наступление ВСУ на южном участке фронта под Мариуполем "на неопределенный срок". По данным донецкой разведки, киевские силовики должны были атаковать в этом направлении 14 сентября.
По мнению Басурина, такое решение принято украинским руководством под международным давлением, пишет агентство НДР.
Замкомандующего отметил, что "все планы ВСУ были изначально известны в Донецке, что лишило противника фактора неожиданности и свело на нет весь план подготовки к наступлению".
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