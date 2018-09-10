Террорист задержан за подготовку убийства лидера ДНР

Украинские спецслужбы активно сотрудничают с международной террористической организацией

В Смоленской области Федеральная служба безопасности России задержала участника "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), который планировал убить одного из лидеров ополчения Донецкой народной республики.

В имеющемся в распоряжении RT сообщении ФСБ отмечается, что теракт уроженец Дагестана Меджид Магомедов готовил по заданию Службы безопасности Украины и организации "Правый сектор" (запрещена в России).

По данным источника, Магомедов в 2018 г. приехал на Украину для переговоров с представителями ИГ по обеспечению Северокавказского бандподполья. Эмиссары террористической организации связали его с представителями СБУ и "Правого сектора", которые дали ему задание ликвидировать командира одного из подразделений ВС ДНР, живущего в Смоленской области.

При задержании у Магомедова обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.

По словам задержанного, на Украине "национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам ИГ": их финансируют, предоставляют оружие и взрывчатку для совершения терактов в России.

"Члены МТО "Исламское государство" активно задействуются спецслужбами Украины в том числе для устранения лидеров ополчения... Луганской и Донецкой народных республик", – подчеркнули в ФСБ.

Против Магомедова возбуждено уголовное дело.