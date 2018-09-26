Спелись: Нидерланды и Австралия решили наказать Россию за "Боинг"

Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок обсудил с министром иностранных дел Австралии Маризой Пейн возможность привлечения России к ответственности за крушение малайзийского лайнера рейса MH17 над Донбассом. Об этом говорится на сайте голландского ведомства.

Министры встретились в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и основное время встречи посвятили выработке "совместного решения" по указанному вопросу. При этом Блок сообщил, что еще весной требовал от Москвы признать свою причастность к произошедшему. Он отметил, что МИД РФ уведомлен о позиции Нидерландов и Австралии. Голландский дипломат рассчитывает, что конкретные переговоры на этот счет начнутся "в обозримом будущем".

В мае 2018 г. Австралия и Нидерланды выдвинули официальное обвинение против России в связи с крушением малайзийского "Боинга" под Донецком 17 июля 2014 года. РФ, в свою очередь, представила доказательства причастности Украины к падению МН17, напоминает сайт "Комсомольская правда".