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Малайзийские власти планируют возобновить поиски "Боинга"

Фото: commons.wikimedia.org/Laurent ERRERA (CC BY-SA 2.0)
Мадагаскар "отдает" части исчезнувшего лайнера

Пропавший в 2014 г. пассажирский самолет Boeing 777-200 снова дал о себе знать – родственники пассажиров передали в пятницу пять обломков, предположительно принадлежащих лайнеру, министру транспорта Малайзии Энтони Локе.

Данные фрагменты были обнаружены в трех разных местах на Мадагаскаре, сообщает телеканал Channel NewsAsia. Отмечается, что их подобрали сельские жители и местные рыбаки в период с декабря 2016-го по август нынешнего года.

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Выступая еще накануне, 29 ноября, перед парламентом, Локе заметил, что власти страны не полностью "закрыли возможность возобновления поисковой миссии", однако продолжить ее "без надежных версий, без каких-либо веских доказательств" не возможно.

"Правительство уже заявило, что если появятся достоверные доказательства и результаты убедят нас, что мы можем найти пропавший самолет, мы пересмотрим это решение", – заявил министр.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что лайнер потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. На его борту находился, в том числе, турист из России.

Поисковая миссия в течение трех лет обследовала глубоководные районы Индийского океана на площади 120 тыс кв километров, включая Австралию, Китай и Малайзию.

Всего за время поисков обнаружено 27 обломков самолета, но лишь в трех случаях было подтверждено их отношение к рейсу MH370.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сказал в мае текущего года, что страна рассмотрит возможность возобновления поисков только в том случае, если появятся новые улики, пишет Reuters.

В июле следователи опубликовали 495-страничный отчет, в котором говорится, что управление самолетом, вероятно, велось с  преднамеренной манипуляцией, чтобы сбить его с курса, но они не смогли определить, кто несет ответственность.

Елена УСОВА
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