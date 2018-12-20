Голландцы устали ждать из Москвы ответов на свои вопросы по трагедии над Донбассом

Власти Нидерландов намерены передать в международный суд дело о сбитом над Донецкой областью "Боинге" "Малайзийских авиалиний" летом 2014 г., поскольку "зашли в тупик с Кремлем по поводу ответственности" за эту авиакатастрофу.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на доставленное сегодня утром в парламент письмо министра иностранных дел Королевства Стефа Блока. В нем отмечается, что Россия отвергла все усилия, направленные на начало переговоров о возможном урегулировании или компенсации для жертв крушения рейса MH17 Malaysia Airlines, в связи с чем правительство рассматривает "потенциальные следующие шаги", включая "передачу дела в Международный суд или организацию".

Ранее Нидерланды и Австралия, граждане которых составили большинство жертв трагедии, обратились "с несколькими просьбами к России по дипломатическим каналам провести официальные встречи по этому вопросу с целью установления истины и достижения справедливости и ответственности для жертв и их ближайших родственников", – написал Блок в письме, которое оказалось в распоряжении NYT.

По его словам, эти дипломатические усилия не привели к переговорам "об ответственности России", хотя голландское правительство остается открытым для диалога, если Кремль пожелает сесть за стол переговоров, пишет издание.

В статье отмечается, что Москва отрицает какую-либо причастность РФ к трагедии над Донбассом, а западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации. Впрочем, власти Королевства еще не определились с точным планом действий, но письмо ясно свидетельствует об их разочаровании российской стороной.

Любые усилия по поиску ответственности через такое учреждение, как Международный уголовный суд, могут занять годы, если не десятилетия, причем простая угроза может рассердить Россию, подчеркивается материале. Там напомнили, когда в нынешнем мае Блок впервые призвал России принять ответственность за катастрофу на себя, он назвал реакцию своего российского коллеги Сергея Лаврова как "довольно резкую".

В мае Совместная следственная группа распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по пассажирскому самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из воинской части, базирующейся под Курском, на восток Украины на помощь донбасскому ополчению, которые в тот период несли большие потери.

Прокуроры утверждают, что они определили около 100 человек, представляющих интерес по данному делу, но до сих пор воздерживаются от обнародования фамилий. Они заявили, что подозреваемые могут быть осуждены в голландском суде, однако не указали, как их экстрадировать в Нидерланды.

В ноябре сообщалось, что родственники 55 граждан Королевства, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Авиакатастрофа лайнера "Боинг-777", следовавшего рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

