Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA

На фоне грядущих антироссийских санкций, которые Евросоюз планирует утвердить уже завтра, Нидерланды присоединились к стройному хору нападок на РФ.

Министр обороны Анк Бейлевельд заявила, что страны сейчас ведут кибервойну. Действия России, по ее мнению, представляют угрозу для мирового сообщества. В свете последних событий – а именно приписываемых Москве многочисленных кибератак на ряд международных и европейских организаций – там усиливают меры безопасности. Кроме того, спецслужбам увеличили финансирование.

И все это происходит по вине вездесущей России, уверена Бейлевельд. В очередной раз она обвинила нашу страну во взломе WADA, вмешательстве в расследование крушения MH17 и в политические дебаты в Нидерландах и пригрозила, что Амстердам может атаковать в ответ.

"Мы активно занимаемся поиском направлений, где мы можем повысить безопасность и усилить противодействие. Однако мы можем действовать и наступательно, если есть такая необходимость", – подчеркнула министр в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.



Напомним, о так называемой кибератаке на ОЗХО Нидерланды сообщили 4 октября. Тогда же стало известно о выдворении из страны четверых россиян, что выглядело странно, учитывая, что случилось все 13 апреля. Позже появилась информация, что граждане РФ якобы пытались взломать базу данных по расследованию катастрофы малайзийского Boeing на Украине. Амстердам, еще не имея на руках никаких доказательств, пригрозил Москве санкциями.