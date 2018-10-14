Ограничительные меры утвердят уже завтра

Предложенное Лондоном и Парижем новое наказание для России, судя по всему, пришлось по вкусу странам Евросоюза. Санкции против нашей страны из-за приписываемых Москве применений химоружия в Сирии и британском Солсбери планируется официально утвердить уже завтра, 15 октября. Это сделают главы министерств иностранных дел стран ЕС на переговорах в Люксембурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз британского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД Великобритании Джереми Ханта, Россия поставила под угрозу международное табу на применение химического оружия. Новые санкции "жизненно необходимы", и это еще не конец, пригрозил он.

"Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, что значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока", – говорится в заявлении.

Кроме того, на переговорах Британия поднимет вопрос об ограничительных мерах для России на фоне якобы совершенных нашей страной множественных кибератак.