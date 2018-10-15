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Сегодня главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли новый механизм введения санкций за применение и создание химического оружия.
Заседание Совета ЕС проходит в Люксембурге.
"Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия", – цитирует ТАСС заявление.
Как сообщалось ранее, решение стран Евросоюза ударит и по России. Теперь ЕС получил возможность вводить ограничительные меры против людей и организаций, которые разрабатывают химическое оружие либо применяют его. На фоне продолжающих сыпаться на Россию обвинений в использовании отравляющих веществ в Сирии и Солсбери нашей стране, видимо, нужно готовиться к очередной порции санкций.
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