Нидерланды задумались над новыми санкциями в отношении России

Главное - обсудить проблему с союзниками

Очередная порция ограничительных мер в адрес РФ со стороны Амстердама из-за якобы планировавшихся российскими "шпионами" кибератак не исключена. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

При этом, как сообщает издание The Post Online, глава правительства не уточнил, о каких именно санкциях может идти речь. "Это нужно обсудить с союзниками", – сказал премьер.



Также Рютте попытался объяснить, почему власти страны не арестовали высланных 13 апреля из королевства четырех россиян, заподозренных в планировании кибератаки на сервера ОЗХО и следствия, занимающегося обстоятельствами рухнувшего над Донбассом "Боинга". По его словам, уголовное дело против них не возбуждали, а расследование проводили спецслужбы.

Председатель правительства подчеркнул, что разглашение деталей этой ситуации само по себе является "карательной мерой".