Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нидерланды задумались над новыми санкциями в отношении России

Главное - обсудить проблему с союзниками

Очередная порция ограничительных мер в адрес РФ со стороны Амстердама из-за якобы планировавшихся российскими "шпионами" кибератак не исключена. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

При этом, как сообщает издание The Post Online, глава правительства не уточнил, о каких именно санкциях может идти речь. "Это нужно обсудить с союзниками", – сказал премьер.

Также Рютте попытался объяснить, почему власти страны не арестовали высланных 13 апреля из королевства четырех россиян, заподозренных в планировании кибератаки на сервера ОЗХО и следствия, занимающегося обстоятельствами рухнувшего над Донбассом "Боинга". По его словам, уголовное дело против них не возбуждали, а расследование проводили спецслужбы.

Председатель правительства подчеркнул, что разглашение деталей этой ситуации само по себе является "карательной мерой".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина наживется на "Северном потоке - 2"

Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода

Неужели опять ГРУ: Белоруссия высылает шпионов

Иностранцы объявлены персонами нон грата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей