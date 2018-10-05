Немцы решают сложный геополитический кубик Рубика

Германия вслед за Нидерландами, Великобританией, США, Канадой и Украиной (без нее никак) обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам силами якобы хакеров из несуществующего ГРУ.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Отмечается, что Берлин "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ".

Как заявляет Зайберт, такое мнение основано на "совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов".

Германия "полностью доверяет" информации британских и нидерландских ведомств. Берлин осуждает подобные атаки "на международные организации и учреждения своих союзников" и призывает Москву "признать свою ответственность и прекратить такие действия".

Российские эксперты считают, что в нынешних мировых политических реалиях ничего другого от немецких властей можно не ожидать, да еще с учетом борьбы внутри самой ФРГ. Также играет фактор удерживания на плаву санкционной темы, а для продолжения истерии вокруг нее нужны еще основания и поводы.

"Германия в силу политических обстоятельств будет их поддерживать и высказываться в солидарном фоне. Потому что сейчас она сама может стать мишенью для прямых санкций за участие в проекте "Северный поток – 2". Обвинения в кибератаках – некое новое политическое оружие. И Германия, поскольку она является крупнейшим актером Европы после выхода Великобритании, будет вынуждена хотя бы частично поддерживать его и не задавать вопросов", – прокомментировал RT сегодняшнее заявление Берлина политолог Александр Асафов.

Он считает, что объявленные накануне Нидерландами и США обвинения в адрес России о якобы целой серии кибератак российскими "шпионами" на ОЗХО, WADA, IAAF, Westinghouse Electric Company, против физических и юридических лиц в Штатах, следственную группу, занимающуюся расследованием трагедии "Боинга" над Донбассом и прочая и прочая, – все это "подготовленное совместное мероприятие", которое осуществляется не случайно именно в эти дни.

"Все обусловлено рядом внешнеполитических процессов, таких, например, как договор о поставках С-400 с Индией, такой же договор с Турцией и Китаем и поставки С-300 в Сирию", – указал эксперт.

С ним согласен профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта. Он отметил, что Берлин решил не уступать Вашингтону в вопросе реализации "СП-2", но согласился солидаризироваться "в других аспектах, хотя доказательств никаких нет". К тому же, российская проблематика позволяет и Британии, и США, и Германии сакцентировав все внимание на Москве, отвлечь своих граждан от внутренних проблем в собственных странах. При этом главные хакеры сидят как раз за океаном.

"Уже много лет известно, что ведущей страной, проводящей хакерские атаки, контролирующей весь интернет, прослушивающей телефонные сети, перехватывающей практически все электронные послания, являются США. Кстати, именно американцы вели контроль за политиками Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель", – напомнил Почта.

