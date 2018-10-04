Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия ответила Нидерландам на обвинения в кибератаках

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Наши дипломаты уличили Запад в желании заставить организацию по запрещению химоружия плясать под его дудку

Почему скандал вокруг нашей страны Нидерланды спровоцировали именно сейчас, непонятно только непосвященным.

Почти полгода Амстердам выжидал неслучайно. Информацию о высылке четырех граждан России обнародовали в преддверии сессии ОЗХО. А откроется она совсем скоро – 9 октября. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – спектакль разыгран для того, чтобы легче было надавить на организацию и протолкнуть выгодные западным странам инициативы на фоне негатива в адрес Москвы.

"Очевидно, что нынешний информационный вброс – еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", – говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Дипломаты отметили, что остается неясным, на кого рассчитан этот цирк.

"Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения"", – отмечается в тексте заявления.

Напомним, Нидерланды сегодня объявили о высылке четырех россиян – их обвинили в попытке взлома ОЗХОи базы данных международной следственной группы, которая расследует дело о крушении "Боинга" МН17.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей