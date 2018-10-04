Наши дипломаты уличили Запад в желании заставить организацию по запрещению химоружия плясать под его дудку

Почему скандал вокруг нашей страны Нидерланды спровоцировали именно сейчас, непонятно только непосвященным.

Почти полгода Амстердам выжидал неслучайно. Информацию о высылке четырех граждан России обнародовали в преддверии сессии ОЗХО. А откроется она совсем скоро – 9 октября. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – спектакль разыгран для того, чтобы легче было надавить на организацию и протолкнуть выгодные западным странам инициативы на фоне негатива в адрес Москвы.

"Очевидно, что нынешний информационный вброс – еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", – говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Дипломаты отметили, что остается неясным, на кого рассчитан этот цирк.

"Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения"", – отмечается в тексте заявления.

Напомним, Нидерланды сегодня объявили о высылке четырех россиян – их обвинили в попытке взлома ОЗХОи базы данных международной следственной группы, которая расследует дело о крушении "Боинга" МН17.