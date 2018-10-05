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Рубль оправился от шока и готов к новому

Фото: pixabay.com
Ситуация на международном рынке обостряется

Провал "деревянного" на бирже, случившийся накануне, оказался кратковременным. Сегодня рубль пришел в себя и вновь начал расти в цене. В правительстве не видят в этом ничего удивительного: колебания курса – явление неизбежное, но фундаментально на стоимость российской валюты не влияющее.

С начала торговой сессии доллар США просел на 39 копеек. По состоянию на 11:09 мск его стоимость составила 66,63 рубля. В то же время евро подешевел на 52 коп., снизившись до 76,62 рубля. Об этом говорится на сайте Московской биржи.

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Если тенденция продолжится, то до конца дня рубль может полностью отыграть вчерашнее падение. В четверг, 4 октября, доллар вырос на 1,16 руб., евро – на 1,52 рубля.

Эксперты связали обвал котировок со снижением нефтяных цен и планами Великобритании ввести новые санкции в отношении нашей страны. Так, стоимость барреля марки Brent упала с $86,71 до 84,13 доллара. "Если поддержка на отметке $84 не устоит, то рублю не стоит ожидать поддержки от нефтяного рынка до середины октября", – отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Поводом для обострения санкционной риторики стало заявление Нидерландов о том, что они совместно с Великобританией воспрепятствовали проведению кибератаки со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия. По итогам этой истории нидерландские власти задержали и выслали из страны четырех предполагаемых сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Ситуация привела к ослаблению рубля, но еще сильнее рубль может просесть, когда Запад перейдет от угроз к обсуждению конкретных параметров санкций.

Сегодня Brent стал вновь дорожать. Цена восстановилась до отметки $85,03 за баррель. Поэтому и курс рубля отреагировал позитивно.

Министр экономического развития России Максим Орешкин не видит катастрофы в том, что стоимость рубля то растет, то падает. По его словам, влияние на курс "россиянина" оказывает глобальная волатильность, однако речь идет лишь о краткосрочном воздействии.

Министр обратил внимание на то, что ситуация на глобальных рынках вновь обострилась. Доходность десятилетних американских облигаций опять подросла и поднялась до очередного максимума в 3,2%. От этого происходит серьезное ослабление по всему спектру валют развивающихся стран, отмечает URA.RU.

"Курс у нас плавающий, поэтому изменения настроений глобальных всегда оказывает краткосрочное влияние на курс", – заключил Орешкин, добавив, что в долгосрочной перспективе ожидания по поводу курса национальной валюты не изменились.

Андрей ФИЛАТОВ
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