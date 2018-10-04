Доллар достиг предела

России, Китаю и Европе надоело зависеть от американских капризов

Эра "долларовой тирании" достигла своего пика. Вашингтон пользуется тем, что американская валюта является основным международным платежным средством. К тому же многие страны хранят в долларах свои резервы и вкладывают деньги в американские ценные бумаги. Это приводит к тому, что решения финансовых властей США влияют на стоимость национальных валют по всему миру.

Так, на фоне выхода позитивной американской статистики курс доллара вновь начал расти. Сегодня на торгах на Московской бирже он подорожал на 33 коп., до 66,2 рубля. Единая европейская валюта укрепилась также на 33 коп., и ее курс по состоянию на 10:37 мск составил 75,96 рубля.

Однако в последнее время все больше стран мира стремятся минимизировать зависимость от американской валюты. Все говорит о том, что расчеты в долларах будут постепенно сокращаться, и это в конечном счете приведет к завершению долларовой эпохи.

Россия уменьшает свои долларовые активы из-за возрастающих рисков при международных расчетах, а Китай бросает вызов доминированию американской валюты на мировых энергетических рынках, заключая контракты в юанях, говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

Недовольство засильем доллара проявляют не только геополитические соперники США, но и традиционные союзники – европейцы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает "абсурдной" ситуацию, когда европейцы вынуждены покупать свои же товары за доллары. Министр финансов Франции Бруно Ле Майр выразил желание иметь "полностью независимые" от США финансовые инструменты.

Подобное изменение в балансе сил грозит Америке крупными неприятностями. А активное использование финансовых санкций против неугодных стран и даже против своих союзников несет доллару огромные риски. США заставляют ЕС присоединяться к санкциям, и в Европе это воспринимают как посягательство на ее экономический суверенитет.

В европейских странах уже ведется работа над платежной системой, которая позволила бы местным компаниям вести бизнес с подсанкционными странами без риска ответных мер со стороны США. Это следует воспринимать как "часть широкого недовольства господством доллара, которое только нарастает", пишет агентство.

США в последние годы умудрились испортить отношения со всем миром. Контакты с ЕС ослабли после прихода к власти Дональда Трампа, который заявил, что не собирается спонсировать своих союзников в Старом Свете. Окончательно отношения разладились после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и из соглашения по климату, после введения торговых пошлин на сталь и алюминий и угрозы введения санкций против европейских компаний, сотрудничающих с Россией и Ираном.

Кризис в отношениях с Китаем настал после того, как Вашингтон развязал против Пекина торговую войну. Тревожным звоночком для Белого дома должно стать сокращение китайских вложений в американский госдолг на $7,7 млрд – до минимума за последние полгода.

Одним из основных преимуществ доллара, которое позволяет ему сохранять лидирующие позиции, является слабость конкурирующих валют: еврозона терзается внутренними проблемами, а Китай настороженно относится к вопросу открытости потоков капитала и глобальной торговли. Так что в ближайшее время доллар пока еще останется основным международным платежным средством, но с течением времени его роль будет снижаться.

Накануне стало известно о том, что в правительстве РФ готовится проект дедолларизации отечественной экономики. Он не предполагает введения запрета на использование американской валюты, а направлен на создание возможности для бизнеса расплачиваться с зарубежными торговыми партнерами в национальных валютах.