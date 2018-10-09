Рубль неожиданно вырос

Курс российской валюты отыгрывает потери, но впереди ее ждут непростые испытания

"Россиянин" испытывает колоссальное внешнее давление из-за укрепления доллара и обострения санкционной риторики. Но это не мешает ему держаться на стабильном уровне и даже расти в цене.



В ходе вторничных торгов на Московской бирже стоимость главных мировых валют падает по отношению к рублю. По состоянию на 11:03 мск доллар потерял в цене 6 коп., снизившись до 66,49 рубля. Евро подешевел на 18 коп., достигнув уровня 76,3 руб., сообщается на сайте столичной биржи.

Ключевую поддержку российской валюте оказывают цены на нефть. Вчера они снижались вследствие планов Саудовской Аравии пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа нарастить производство нефти. Вторым фактором стали разговоры о том, что Вашингтон может занять более мягкую позицию в отношении покупателей иранской нефти. В результате нефтяные котировки опустились до $82,64. Однако уже сегодня утром в ходе торгов в Азии черное золото вновь подорожало – до $84,37 за баррель марки Brent.

Благодаря этому во вторник российской валюте ничто не угрожает. "Сегодня ожидаю нисходящее движение по курсу доллара до уровня 66,15 рубля. Если цена достигнет его в течение пяти часов после открытия торгов, тогда можно переключиться на следующую цель на отметке 65,85 рубля. От пары евро/рубль ожидаю понижения до 75,85 рубля", – приводит "Прайм" мнение аналитика компании "Альпари" Владислава Антонова.

Однако дальше российской валюте сложно будет найти поводы для роста. Прежде всего потому, что она остается "заложником" санкционной темы, отмечают аналитики "Нордеа Банка" Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.

"Участники рынка по-прежнему весьма остро реагируют на возможные дополнительные ограничения со стороны Запада. Появившиеся в последнее время надежды на "паузу" в санкционном давлении лишь на непродолжительный период позволили рублю укрепиться. Однако основные риски сохраняются", – цитирует экспертов "Российская газета".

Помимо санкций против рубля играют и другие обстоятельства. Во-первых, укрепление доллара на фоне ужесточения монетарной политики США приводит к снижению "аппетита к риску": инвесторы выводят средства из активов развивающихся стран. Во-вторых, игроков пугает сохраняющееся напряжение в американо-китайских отношениях, которое выражается не только в торговом противостоянии, но и в инцидентах с участием военно-морских сил и авиации двух стран. В итоге, по мнению аналитиков, рубль "может отправиться к отметке 68 в паре с долларом США".

Того же мнения придерживается и директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Если произойдет коррекция стоимости нефти в сторону понижения до уровней ниже 80 долларов за баррель, то вкупе с возросшей волатильностью на развивающихся рынках и обострением санкционной повестки рубль может ослабнуть", – отметил он, добавив, что недолгую поддержку российской валюте в конце недели может оказать начало очередного налогового периода.