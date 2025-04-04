Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Ситуация на поле боя для украинской армии становится все тревожнее. Аналитики известного американского издания 19FortyFive обратили внимание на то, что российский противотанковый комплекс "Корнет" зарекомендовал себя как реальное супероружие, способное выводить из строя даже наиболее защищенную технику НАТО.

В материале подчеркивается, что дальность полета снаряда и мощная боеголовка делают "Корнет" настоящей угрозой для танков украинских вояк. Особенно опасным этот комплекс оказался для американских M1 Abrams, которые считались почти неуязвимыми.

Обозреватель издания также выразил мнение, что эффективность "Корнета" может превосходить даже беспилотники, когда речь идет об уничтожении бронетехники на земле.

Кроме того, в российском оборонном секторе подтверждают высокую эффективность комплекса. Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" ранее сообщил, что эти ракеты, оснащенные современными неконтактными датчиками, успешно поражали не только танки, но и украинские вертолеты, а также тяжелые дроны.

К слову, ранее российская армия разгромила центр ракетно-космических разработок Украины.