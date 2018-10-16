Рубль обвалится через две недели

Благоприятный период для российской валюты подходит к концу

Рубль продолжает сохранять стабильность в последние недели. Более того, в ближайшие дни его курс может заметно подрасти. Однако уже в начале следующего месяца "россиянин" растеряет всю свою силу и скатится вниз под влиянием внешних факторов.



Сегодня в ходе торгов на Московской бирже российская валюта растет к доллару и евро. По состоянию на 11:08 мск американская валюта снизилась в цене на 11 коп., до 65,54 рубля. Евро тем временем опустился на 4 коп., до 75,96 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Рубль не пугает волатильность мировых рынков. Он спокойно пережил падение цен на нефть, снижение фондовых котировок в США и России, а также рост доходности американских государственных облигаций. Уверенность российской валюте придает отсутствие долларовых интервенций на внутреннем рынке со стороны Банка России (регулятор, напомним, отказался от них до конца года, чтобы поддержать курс рубля).

Оптимистично восприняли инвесторы и заявление главы Центробанка Ксении Юдаевой о том, что снижение ставки в ближайшее время маловероятно. Это значит, что доходность российских облигаций вырастет, а потому игроки с интересом посматривают в их сторону.

Дополнительным внутренним фактором укрепления рубля стал налоговый период, который стартовал 15 октября с началом уплаты в бюджет обязательных страховых взносов. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, когда в казну будут перечислены НДПИ, НДС и акцизы.

Далее на мировых фондовых площадках наметилось улучшение настроений трейдеров. Они уже отыграли прогноз Международного валютного фонда по снижению мирового ВВП. К тому же финансовая организация улучшила ожидания по росту экономики РФ, что игроки восприняли как хороший знак для рубля, отмечает "Российская газета".

Ко всему этому можно добавить и стабилизацию цен на черное золото. В среднесрочной перспективе они вряд ли заметно понизятся. Участники рынка ждут существенного сокращения поставок на мировой рынок нефти из Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что сделает все от него зависящее, чтобы полностью прекратить поставки иранского топлива.

Исходя из перечисленных факторов, можно предположить, что в ближайшие пару недель рубль еще немного вырастет по сравнению с долларом и евро. До конца месяца американская валюта будет двигаться в диапазоне 65,5-66 руб., европейская – в коридоре 76-76,5 рубля.

Однако вслед за этим для рубля начнутся непростые времена. "После налогового периода давление на рубль усилится на фоне циклических факторов. А к ним добавятся и другие прогнозируемые негативные стимулы: новые санкции и выплаты по внешнему долгу", – отметил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").