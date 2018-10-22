Доллар выдыхается на пару с евро

Отечественная валюта наверстывает упущенное и покоряет новые вершины

Сегодня побит очередной валютный рекорд. Доллар скатился ниже привычных 65 руб. и торговался на уровне 64,9975 рубля.

Подобной цифры не видели на бирже за весь октябрь. Впрочем, к вечеру "американец" вернулся на прежнее место и снова, по данным Московской биржи, достиг 65-рублевой отметки.

"Деревянный" отыгрывает свои позиции и у евро. Впервые с 8 августа он в значительном минусе. Европейская валюта опустилась ниже 75 руб. – до 74,64 рубля.

Источником позитива для рубля явился пик налоговых платежей, которые обеспечивают ему поддержку на этой неделе. Для пополнения рублевой ликвидности экспортеры продают иностранные деньги в рамках перечисления в бюджет.

Напомним, в конце августа ЦБ прекратил подпитывать Минфин валютой и до конца года не намерен менять своего решения.