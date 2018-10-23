Доллар опять обвалится

Рублю предсказали безоблачное будущее

Российская валюта, дорожающая на протяжении последних двух недель, не собирается останавливаться. Предел роста еще не достигнут, а это значит, что в ближайшие дни "россиянин" будет по-прежнему укрепляться к основным мировым валютам.



На старте первого дня недели на Московской бирже рубль укреплялся к доллару и евро на 16-19 копеек. Однако затем первоначальный запал иссяк, и иностранные валюты выровняли положение. К 11:20 мск доллар вырос по сравнению с уровнем открытия на 3 коп., до 65,28 рубля. Курс евро поднялся на 8 коп., до 74,87 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

В укреплении рубля аналитики не видят ничего удивительного. "В начале недели он получил поддержку от налогового периода, от повышения индекса RGBI (индекс российских гособлигаций) и ослабления евро на рынке Форекс. Нефтяные котировки поддержку оказали на американской сессии, чем нивелировали ослабление рубля против американской валюты", – указал аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что на этой неделе российская валюта будет торговаться без особых колебаний и в фарватере других валют развивающихся рынков. Многое будет зависеть от итогов заседаний центробанков Индонезии, Турции, Колумбии, России и других стран.

Если они примут решение оставить базовую ставку на текущем уровне, валюты развивающихся стран могут перейти к умеренному росту, а рубль начнет укрепляться еще быстрее, чем сейчас. Такое решение будет воспринято инвесторами "как сигнал о продолжении стабилизации на развивающихся рынках", сообщает "Российская газета".

Над рублем установилось безоблачное небо, но эксперты осторожны в своих прогнозах. "Мы пока не склонны оценивать укрепление рубля как начало положительной тенденции. Оно носит скорее локальный характер в преддверии налоговых платежей в четверг и в следующий понедельник", – отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Положение рубля может резко ухудшиться в ноябре, когда Конгресс США рассмотрит вопрос о введении нового пакета санкций против РФ. В зависимости от жесткости сценария ограничения могут оказать то или иное давление на рубль. Тревожными сигналами для российской валюты являются также по-прежнему напряженные отношения между Китаем и США и проблемы в еврозоне.

По прогнозу специалистов, в течение этой недели доллар не опустится ниже 64,5 рубля. Ожидаемый диапазон для курса рубля – 64,9-66,8 за 1 доллар.