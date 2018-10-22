Рост курса доллара остановлен до весны

Ноябрьские санкции не смогут обвалить рубль

Российская валюта накопила хороший запас прочности, поэтому негативные внешние факторы ему не страшны. К такому выводу пришли аналитики американской инвесткомпании JP Morgan. По их подсчетам, пока можно не дергаться – курс доллара в РФ сохранится на уровне 65,5 руб., по крайней мере, до марта.

Западные эксперты рекомендуют не ориентироваться в этом отношении на валюты других развивающихся стран – нацвалюты Турции и ЮАР, к примеру, продолжат падение. У рубля же есть свои страховочные тросы: высокая стоимость нефти, временный отказ ЦБ от валютных интервенций и хорошие макроэкономические показатели страны в целом.

"Профицит бюджета в январе – сентябре составил 3,5% ВВП, или более 2,5 триллиона рублей. Внешний долг снизился до 490 миллиардов долларов при международных резервах на уровне 460 миллиардов", – подтвердил РИА "Новости" старший аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков позитивные тенденции.

На этом фоне "адские санкции" США, как окрестил их Bloomberg, не слишком ударят по рублю. Несмотря на то что Вашингтон угрожает наложить ограничения на сотрудничество с госбанками России, запрета на долларовые операции не ожидается. А запрет на покупку иностранцами новых выпусков облигаций Федерального займа большой проблемы не представляет.

Не исключено, что при объявлении новых санкций рубль и упадет до 70-73, но довольно скоро вернется к диапазону 63-65 за доллар, убежден глава управления по работе с клиентами ИК "Церих кэпитал менеджмент" Сергей Королев.