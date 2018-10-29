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Трамп подтолкнул Европу в российские объятия

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mike Theiler
Политический курс Белого дома на руку Кремлю

Москва обязана США сплочению с Пекином и Западной Европой. Именно заокеанский конкурент создал условия для обсуждения сирийского вопроса, усадив за стол переговоров президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона

Не последнюю роль в сближении сыграли "экзерсисы и выходки" хозяина Белого дома Дональда Трампа, уверен политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

"Европа прекрасно понимает, кто действительно является тем, кого они называют action man, человеком, который делает дело. Человеком, от которого зависит эта ситуация. И Путин сейчас выступает именно в этом качестве", – пояснил политолог в интервью "Царьграду".

Однако чашу терпения, по мнению эксперта, переполнили угрозы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ведь старушка-Европа испокон веков радеет за свою безопасность. А действия Трампа противоречат выбранному курсу.  

"Сейчас Трамп фактически говорит так: ребята, вы будете нашим форпостом, вы будете тем, кто первым примет на себя удар в случае чего. Конечно, это не устраивает Европу, и они сейчас будут все больше делать вот такие жесты, которые бы свидетельствовали, что они не то что недовольны, эту стадию мы уже прошли, а что политика США неприемлема", – заявил Ордуханян.

Так, совершенно непреднамеренно американский лидер подтолкнул Макрона и Меркель, которых эксперт назвал "жирафами Западной Европы", в крепкие объятия Путина. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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