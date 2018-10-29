Путин и Трамп решили не ограничивать себя во время встречи

Стала известна цель переговоров двух лидеров

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Париже 11 ноября обсудят все темы, которые важны на сегодняшний день. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главная цель – это сверить часы. У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД", – цитирует ТАСС Пескова.

Вторая за этот год двусторонняя встреча лидеров, хотя и состоится в рамках торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, но пройдет "не на ногах", а в формате полноценных переговоров. Сейчас администрации сторон пытаются вписать ее в ход общих мероприятий так, чтобы лидеры не были ограничены во времени.

"Будут верстаться и предложения по повестке дня, хотя повестка дня на таких встречах не может быть полностью фиксированной, – сообщил Песков. – Конечно, там изрядное место отводится для тех тем, которые посчитают нужным затронуть сами главы государств", – подчеркнул он. Подписания каких-либо документов по итогам встречи Путина и Трампа не планируется, отмечает "Свободная пресса".