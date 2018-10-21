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Джон Болтон прибыл в Москву

Советнику по нацбезопасности придется объясниться

Помощник Дональда Трампа прилетел в российскую столицу. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. Завтра его визит начнется официально. Как сообщалось ранее, он пробудет в Москве два дня – переговоры запланированы на 22 и 23 октября. 

Напомним, незадолго до этого российская сторона заявила, что ждет объяснений по поводу заявлений самого Болтона и американского президента о разрыве договора РСМД.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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