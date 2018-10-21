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Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны поведение Вашингтона восприняли как шантаж. Дипломаты анонсировали жесткий ответ на ультиматум американцев.
Доводить до конфликта российской стороне не хотелось бы, отметили в МИД. Однако поток обвинений в сторону Москвы и бесцеремонный разрыв международных соглашений в одностороннем порядке не оставляют выбора. С таким заявлением выступил замглавы министерства Сергей Рябков.
Напомним, о выходе из договора РСМД ранее заявили президент США Дональд Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон.
"Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов… то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", – отметил Рябков в беседе с РИА Новости.
Тем временем американцев поддержал Лондон. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон назвал США "близким и долгосрочным союзником". Поэтому Соединенное Королевство, без сомнения, встанет их на сторону. Уильямсон присоединился к обвинениям Трампа в адрес России о невыполнении соглашения.
"Нам, конечно, хотелось бы видеть, что соглашение продолжает действовать, но для этого требуется, чтобы две стороны были ему привержены, а сейчас мы видим, что одна сторона его игнорирует", – цитирует министра Financial Times.
С громким заявлением выступил уходящий с поста замглавы СММ Хуг