"Топорные действия" американцев могут спровоцировать конфликт

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны поведение Вашингтона восприняли как шантаж. Дипломаты анонсировали жесткий ответ на ультиматум американцев.

Доводить до конфликта российской стороне не хотелось бы, отметили в МИД. Однако поток обвинений в сторону Москвы и бесцеремонный разрыв международных соглашений в одностороннем порядке не оставляют выбора. С таким заявлением выступил замглавы министерства Сергей Рябков.

Напомним, о выходе из договора РСМД ранее заявили президент США Дональд Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов… то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", – отметил Рябков в беседе с РИА Новости.

Тем временем американцев поддержал Лондон. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон назвал США "близким и долгосрочным союзником". Поэтому Соединенное Королевство, без сомнения, встанет их на сторону. Уильямсон присоединился к обвинениям Трампа в адрес России о невыполнении соглашения.

"Нам, конечно, хотелось бы видеть, что соглашение продолжает действовать, но для этого требуется, чтобы две стороны были ему привержены, а сейчас мы видим, что одна сторона его игнорирует", – цитирует министра Financial Times.