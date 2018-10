Американцы мечтают об однополярном мире, и разрыв соглашения – очередной шаг на пути к цели.

Вслед за советником по нацбезопасности Джоном Болтоном президент США Дональд Трамп заявил о расторжении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Выход из договора глава государства анонсировал накануне.

В очередной раз Россию обвинили в нарушении договоренностей. Наша страна продолжает разрабатывать новые крылатые ракеты, уверены американцы.

"Мы не позволим им нарушать договоренность", – подчеркнул Трамп.

При этом политик не упустил возможности в очередной раз уколоть своего предшественника Барака Обаму, который, по его мнению, допустил множество промахов. Ранее нынешний президент США заявлял, что именно из-за бездействия Обамы Украина "потеряла" Крым.

"Я не понимаю, почему Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД)", – цитирует Трампа CNN.

Тем временем в Сенате США недовольны решением американского лидера. Его раскритиковал республиканец Рэнд Пол, который известен как сторонник дипломатии. Подобный поступок является деструктивным, заявил сенатор.

"Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой Рейганом", – написал он в своем Twitter.

Весьма нелестно Пол отозвался о Джоне Болтоне. Сенатор призвал не допускать его в сферы, связанные с внешней политикой США.

This is why John Bolton shouldn’t be allowed anywhere near US foreign policy. This would undo decades of bipartisan arms control dating from Reagan. We shouldn’t do it. We should seek to fix any problems with this treaty and move forward. https://t.co/xj5FqyCyS6 #FoxNews