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Американцы откажутся от договора РСМД

Фото: GLOBAL LOOK press/ Russian Defence Ministry
Действия Вашингтона ставят под угрозу мировую безопасность

Советник американского президента по вопросам безопасности Джон Болтон пытается уговорить президента Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которое было подписано между Москвой и Вашингтоном в 1987 году.

Отмечается, что предложение Болтона не нашло отзыва в Пентагоне и Госдепартаменте. Бывшие чиновники считают, что советник пытается помешать мирному диалогу о стратегической стабильности, что является потенциальной угрозой для остальных стран, передает издание The Guardian.

При этом представители США утверждают, что Россия якобы нарушает договор РСМД и в тайне разрабатывает крылатую ракету. Однако никаких доказательств у Вашингтона нет.

"Для США выход станет чудовищным голом в собственные ворота, учитывая что именно Россия  не соблюдает в течение определённого времени. Это позволит России расширить свой маленький и довольно незначительный арсенал ракет наземного базирования", – считает глава вашингтонской ассоциации по контролю над вооружением Дэрил Кимбалл. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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