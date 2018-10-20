Американцы откажутся от договора РСМД

Действия Вашингтона ставят под угрозу мировую безопасность

Советник американского президента по вопросам безопасности Джон Болтон пытается уговорить президента Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которое было подписано между Москвой и Вашингтоном в 1987 году.

Отмечается, что предложение Болтона не нашло отзыва в Пентагоне и Госдепартаменте. Бывшие чиновники считают, что советник пытается помешать мирному диалогу о стратегической стабильности, что является потенциальной угрозой для остальных стран, передает издание The Guardian.

При этом представители США утверждают, что Россия якобы нарушает договор РСМД и в тайне разрабатывает крылатую ракету. Однако никаких доказательств у Вашингтона нет.

"Для США выход станет чудовищным голом в собственные ворота, учитывая что именно Россия не соблюдает в течение определённого времени. Это позволит России расширить свой маленький и довольно незначительный арсенал ракет наземного базирования", – считает глава вашингтонской ассоциации по контролю над вооружением Дэрил Кимбалл.