СМИ заподозрили Трампа в игре в пользу России

Действующий хозяин Белого дома своим решением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности делает России "подарок". К данному выводу пришел Том Николс в американском издании National Interest, назвав такой шаг президента Дональда Трампа ошибкой.

Как отмечает журнал, более уверенная в себе администрация вместо разрыва соглашения проконсультировалась бы с союзниками по НАТО и "затащила русских за стол переговоров для скучной, но необходимой работы", чтобы показать Кремлю, что ему не удастся спровоцировать панику среди членов блока и разрушить целый международный договор.

Если Трамп осуществит свою угрозу выхода из РСМД, он совершит серьезную ошибку, которая не только дестабилизирует европейскую безопасность и подорвет НАТО, но и может привести к опасным последствиям для стратегической ядерной стабильности между США, Россией и Китаем, считают в National Interest.

В статье называют поступок американского лидера опасным, поскольку сейчас он играет на руку Москве. Издание напоминает, что на момент подписания соглашения у СССР было преимущество в обычных вооружениях, а НАТО придерживалась доктрины "первого удара" – применения ядерного оружия в случае внешней агрессии до того, как на это решится условный противник.

Ликвидация ракет средней и меньшей дальности делала невозможной постепенную эскалацию – от применения обычных вооружений до ядерных ударов. По мнению Николса, после развала Советского Союза преимущество в обычных вооружениях на стороне Штатов и Североатлантического альянса, поэтому разрыв соглашения вредит интересам Вашингтона.

В статье подчеркивается, что именно в этом заинтересована Россия. Автор утверждает, что Москва якобы постоянно провоцировала американцев на этот шаг, регулярно нарушая договор. "Русские все время испытывают оружие на закрытых полигонах", пишет журналист, "они делают это не потому, что они сильны, а потому, что они слабы". Николс назвал Россию "ревизионистской державой, стремящейся угрожать своим соседям". По его словам, наша страна нарушает договор, "пытаясь запугать европейцев, воскрешая призрак региональной ядерной войны".

Кроме того, в статье указывается на несостоятельность того аргумента, что США заявили о выходе из соглашения, дабы надавить на Китай. Вашингтон, считает автор, не располагает ракетами, пригодными для "ограниченной ядерной войны в Азии", и базами для их размещения.

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о выходе из соглашения, так как Москва якобы на протяжении многих лет нарушает условия РСМД.

Комментируя возможный шаг Вашингтона, президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте назвал ситуацию крайне опасной.

"Нас беспокоит, что ликвидирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, потом непонятна судьба СНВ-3… Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений", – цитирует его RT.

Российский лидер задался вопросом, что американцы будут делать с вновь появляющимися ракетами.

"Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы будем должны ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара", – подчеркнул Путин и добавил, что нет сейчас никаких оснований доводить европейцев до такой высокой степени опасности.

