Американцам следует задуматься о последствиях выхода из соглашения с Россией, заявили в ФРГ

Слова Дональда Трампа, которые так воодушевили британцев, не нашли отклика у немцев.

Заявление американского лидера о разрыве договора РСМД в Германии "вызывает сожаление". Такое мнение выразил глава МИД Хайко Маас. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ Трампу напомнили, что это соглашение затрагивает интересы всей Европы, а не только США. А потому Вашингтон должен проанализировать последствия, которые повлечет этот опрометчивый шаг.

Разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности негативно скажется на двустороннем договоре между Россией и Америкой – СНВ-3, напомнил Маас. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, намерение расторгнуть соглашение Трамп озвучил накануне. Вслед за советником по нацбезопасности Джоном Болтоном президент США обвинил нашу страну в невыполнении договоренностей.

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на шантаж – не исключено, что он будет "военно-технического характера".