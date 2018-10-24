Последствия могут быть катастрофическими

После того как американские СМИ сообщили о готовящемся выходе США из договора об РСМД, который Россия, по мнению Вашингтона, не соблюдает, в Америке всерьез задумались, а не пересмотреть ли им и договор СНВ-III.

На данный момент действует договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году. Он ограничивает число ядерных боеголовок до 1 тыс. 550 штук, а пусковых комплексов до 700.

Но, как известно, в феврале прошлого года Трамп назвал СНВ-III "очень плохой сделкой". Спустя месяц заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Джек Вайнштейн сказал, что договор имеет "огромную ценность" для США и СНВ-III это "хорошо для Америки".

Тем не менее политологи в Вашингтоне не исключают, что США могут в скором времени выйти из СНВ-III, хотя Трампу придется убедить в этом Конгресс. Пока, судя по всему, вопрос остается открытым.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил накануне в Москве, что правительство рассматривает решение по этому вопросу, но "пока не готово к переговорам".

По словам Фрэнка Миллера, который занимал пост старшего директора по оборонной политике и контролю над вооружениями в Совете нацбезопасности при Буше, договор предусматривает не менее 18 проверок российских вооружений в год.

"Конечно, русские должны видеть последствия несоблюдения договора РСМД, я с этим согласен. Но если Москва не будет видеть в нас надежных партнеров, а будет ожидать резких действий, вроде выхода США из договора о ПРО, а теперь и из РСМД, в Кремле могут начать хеджировать и так или иначе готовиться к ядерному удару намного серьезнее, чем сейчас", – цитирует Миллера Defense News.

США считают, что Россия нарушает договор об РСМД, так как обладает ракетой 9М729 "Новатор". Якобы это сухопутная версия "Калибра", которую можно запустить из ОТРК "Искандер". Кроме того, в Пентагоне уверены, что МБР РС-26 способна выполнять задачи ракет средней дальности. В Минобороны РФ всю эту информацию опровергают.