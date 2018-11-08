Для уничтожения США хватит десятка ракет

Страна беззащитна перед атакой предполагаемого противника

Американская противоракетная оборона (ПРО) не сможет защитить страну в случае массированного удара. Тех снарядов, что имеются в распоряжении России, с лихвой хватит, чтобы сравнять Соединенные Штаты с землей. Об этом написал американский журнал National Interest.



В настоящее время на вооружении у российских армии и флота стоят 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. Для уничтожения США как государства понадобится лишь их малая часть, утверждает издание.

Пентагон постоянно нахваливает свою систему ПРО и отправляет ее "на экспорт" в страны Европы и Азии. Однако на деле она очень уязвима. В случае возникновения реальной угрозы разработанная в Штатах система способна будет сбить ракеты, которые были запущены небольшими державами, например КНДР.

Заокеанские программы по защите от баллистических ракет создавались еще в прошлом веке. В то время и ракеты были другие, гораздо менее точные, маневренные и разрушительные. Сейчас "ни один здравомыслящий человек" не поверит в возможность существования системы, которая позволить перехватить все боеголовки, приближающиеся со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Поэтому у США нет и никогда не будет достаточной системы защиты от ракет, выносят вердикт авторы публикации.

Дела обстоят настолько плохо, что для победы над Штатами России даже не придется расчехлять новейшие гиперзвуковые ракеты "Авангард", о поступлении которых на вооружение весной объявил президент Владимир Путин.

Ракеты "Авангард" способны совершать полеты на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Летом российское оборонное ведомство объявило о начале серийного производства этих боевых блоков. Вооруженные силы РФ уже велут подготовку специалистов для обслуживания новых ракет, напоминает телеканал "360".

Потенциальную угрозу Штатам несет не только Россия, но и Китай. Пекин, как и Москва, ушел далеко вперед от Вашингтона в производстве гиперзвукового оружия. На днях китайская армия представила собственные гиперзвуковые ракеты СМ-401.

По мнению американских экспертов, новинка может свести на нет усилия ВМС США по защите своих авианосных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ракета не только летит с космической скоростью на дальнее расстояние, но и способна маневрировать не хуже российского "Искандера". А потому сбить ее американцы не смогут.