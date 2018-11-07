США бьют тревогу: Китай представил свою гиперзвуковую ракету

Американский флот беззащитен перед новым оружием Поднебесной

Китай впервые продемонстрировал свою гиперзвуковую противокорабельную ракету СМ-401. Ее привезли на ежегодный авиасалон в Чжухай. По мнению американских экспертов, новинка может свести на нет усилия ВМС США по защите своих авианосных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Пентагону станет сложнее защищать свои военно-морские базы в Японии, Южной Корее и на острове Гуам. Китай же окончательно "застолбит" за собой спорные острова Спратли, недалеко от которых периодически проходят американские эсминцы.

По данным Global Times, СМ-401 развивает скорость 6 Махов, а ее дальность достигает 290 километров. Но главное, эта баллистическая ракета может маневрировать, словно российский "Искандер", потому ее крайне сложно сбить.

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Ракета наводится не только с корабля или спутника. Внутри нее есть небольшой радар для корректировки курса на конечном участке траектории. Ракета совместима с корабельными и сухопутными пусковыми установками. Как утверждают разработчики, одна СМ-401 может потопить корабль.

Новой ракетой предполагается вооружить не только новейшие китайские эсминцы проекта 055, но и другие корабли НОАК.

В результате, США придется усилить противоракетную оборону кораблей. Американские эсминцы оснащены системами "Иджис" для уничтожения баллистических ракет. Теперь в Пентагоне опасаются, что для защиты от СМ-401 придется использовать датчики и программное обеспечение от данной системы, а это потребует немало средств и ресурсов. Согласно данным на 2018 г., в ВМС США только 12 кораблей оборудованы самой современной версией "Иджис". В США не сомневаются, что они справятся с СМ-401, а вот в остальных американские адмиралы не настолько уверены.



Ранее в Пентагоне высказались, что постепенно Китай становится основным потенциальным противником США, а не Россия.