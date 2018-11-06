Пекин постепенно опережает Москву в авиастроении

Кроме работы над стелс-бомбардировщиком Пекин трудится над созданием дрона-невидимки, буквально наступая на пятки США. На международном авиакосмическом салоне Airshow China 2018 китайцы представили модель тяжелого БПЛА WJ-700.

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), которые приводит ТАСС, аппарат будет весить 3,5 т и сможет непрерывно находиться в воздухе до 20 часов, что практически ставит его в один ряд с американским RQ-4.

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Но, в отличие от вышеназванного разведчика, китайский дрон будет вооружаться ракетами класса "воздух – поверхность". Сообщается, что WJ-700 в перспективе станут использовать для нанесения ударов по ракетным комплексам, РЛС, бронетехнике, скоплениям войск и даже надводным целям. Кроме того, БПЛА сможет выполнять работу разведчика и создавать помехи для истребителей, то есть станет универсальной машиной.

WJ-700 оснастят стелс-технологиями, а это означает, что беспилотник крайне трудно будет сбить. Пока неизвестно, когда аппарат запустят в серийное производство. Ранее Китай объявил о создании своего стелс-бомбардировщика по аналогии с американским В-21.