Его вооружат ядерными ракетами

Новый стелс-бомбардировщик JH-XX будет нести ядерное оружие, поэтому представляет огромную опасность для Соединенных Штатов. К такому выводу пришли в Пентагоне, после того как проанализировали новейшую разработку Поднебесной.

Изображение самолета появилось на обложке старейшего китайского авиационного журнала Aviation Knowledge. Также фотографии макета опубликовал авторитетный блог Chinese Defense Blog.

Этот бомбардировщик одновременно похож на американский B-1 Lancer и B-2 Spirit. Военные отметили наличие стелс-технологий. Их явно меньше, чем у B-2 или будущего B-21. Судя по конструкции, акцент был больше сделан на скорости, чем на малозаметности. Однако форма фюзеляжа такова, что бомбардировщик будет менее восприимчив к радарам комплексов ПРО. В этих же целях у JH-XX "зигзагообразные" воздухозаборники.

Сопла двигателей как бы спрятаны в хвосте. По мнению экспертов, это необходимо, для того чтобы сбить с толку ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. Бомбы и ракеты бомбардировщик прячет в фюзеляже. Это тоже сделано для снижения заметности.

Как известно, Китай имеет на вооружении авиационные крылатые ракеты, которые можно оснастить ядерными боеголовками. Поэтому опасения американцев вполне оправданны. Новый бомбардировщик вполне способен составить конкуренцию машинам ВВС США. Правда, пока самолет существует лишь в виде макета.