Американцы путают карты Москве

России совершенно необязательно принимать на вооружение гиперзвуковой блок "Авангард", который может ударить практически с орбиты по любой точке на земном шаре. Достаточно будет обычных межконтинентальных баллистических ракет, включая новую "Сармат", чтобы стереть с лица земли Америку. Разумеется, аналогичные ракеты применят и США.

По данным The National Interest, у России есть 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, и для того, чтобы США прекратили свое существование как государство, достаточно малой доли от этого количества.

По мнению военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, создание "Авангарда" стало ответом России на аналогичный американский блок Falcon-HTV2, работа над которым была заморожена.

"Сейчас они пытаются реанимировать эту программу. Понятное дело, что "Авангард" создавался как ответ на выход американцев из Договора по ПРО и создание целого комплекса вооружений противоракетной обороны морского и наземного базирования", – приводит слова Леонкова "Царьград".

Ранее российские военные неоднократно заявляли, что плотное кольцо противоракетной обороны может поставить под сомнение эффективность российских МБР, поэтому принятие на вооружение "Авангарда" выглядит вполне логичным.