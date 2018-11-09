Теперь их будет еще тяжелее уничтожить

Авиационные крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с термоядерной боевой частью оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, чтобы их было еще труднее сбить.

Об этом на авиасалоне Airshow China 2018 заявил советник первого заместителя гендиректора "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев. По его словам, серийное производство этих комплексов на предприятии уже началось.

"Стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания", – цитирует Михеева РИА "Новости".

Стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 вооружены бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160М. По плану их получат и модернизированные Ту-22М3.

Данное оружие вызывает наибольшую тревогу США, так как ракеты имеют дальность свыше 5 тыс. км, а вместе с большим радиусом действия самолетов легко представить, на каком расстоянии может быть нанесен удар. Х-101 и Х-102 создавались специально для того, чтобы бомбардировщики, не входя в зону действия ПВО противника, нанесли ракетный удар по стратегическим объектам.

Ракеты сделаны с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, а вместе с комплексами РЭБ они могут стать намного опаснее.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества", головная ракета с комплексом РЭБ будет подавлять средства разведки и целеуказания систем ПВО противника. А последующие ракеты в групповом ударе пройдут районы ПВО фактически без потерь и нанесут удар по заданным целям.

Ракеты Х-101 успешно испытаны в ходе боевых действий в Сирии, однако никогда не применялись против высокотехнологичных систем противоракетной обороны.