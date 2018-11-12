От покупателей самолетов и ракет нет отбоя

Наша страна выбивается в мировые лидеры по производству и продаже новейших вооружений. Наибольшей популярностью российские разработки пользуются в арабском мире. Об этом сообщили в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).



По словам руководителя предприятия Александра Михеева, портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в $50 миллиардов. Существенная доля из этой суммы сформирована контрактами с арабскими государствами. В частности, они проявляют огромный интерес к российским системам противовоздушной обороны, самолетам, вертолетам и беспилотникам.

"Оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, суше и в воздухе", – цитирует Михеева пресс-служба компании.

По большинству товарных позиций аналогов российской продукции в мире не существует. Или же отечественные образцы серьезно опережают иностранных конкурентов по ключевым показателям.

Рособоронэкспорт покажет товар лицом на пятой международной авиационной выставке Bahrain International Airshow 2018, которая пройдет с 14 по 16 ноября. Компания представит на суд публики более 250 образцов вооружения и военной техники. Многие из них прошли проверку боем в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Как ожидается, наибольшее внимание публики будет приковано к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130, боевому вертолету Ми-28НЭ, боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52, транспортно-боевому вертолету Ми-35М и легкому многоцелевому вертолету Ка-226Т.

Из ракетной техники Рособоронэкспорт ждет повышенного спроса на зенитную ракетную систему большой дальности С-400 "Триумф", а также на зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и переносные ЗРК "Верба".